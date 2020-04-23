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Мишустин заявил о готовности ЕАЭС к более высокому уровню интеграции

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Фото: ТАСС/Александр Астафьев
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Факт обсуждения вопросов тарификации рынка газа и либерализации международных транспортных перевозок говорит о том, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) созрел для выхода на более высокий уровень интеграции. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи глав правительств стран — членов альянса в режиме видеоконференции в четверг, 23 апреля.

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По словам Мишустина, Россия и Киргизия поддержали предложение Казахстана о проработке подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа союза в рамках подготовки соответствующего международного договора.

Глава российского кабмина добавил, что договор «носит конструктивный характер и направлена на выработку необходимого компромисса».

Ранее в четверг страны ЕАЭС по итогам прошедшего в этот день межправительственного совета не договорились по ценам на транспортировку газа. На 19 мая запланировано для утверждения президентами стран — членов союза «Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета 14 апреля о нерешенных проблемах в энергетике и ценах на энергоресурсы.

Во время кризиса, вызванном коронавирусом, стороны не вышли на общие энергетические рынки в ЕАЭС. По словам Лукашенко, это касается цен и расчетов за природный газ.

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