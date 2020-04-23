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В ЕАЭС не договорились по вопросу тарифообразования на транспорт газа

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам прошедшего 23 апреля межправительственного совета не выработали решение по вопросу цен на транспортировку газа. Об этом говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

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«Согласованного решения, формулировок, к сожалению, не выработано», — цитирует «РИА Новости» председателя коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича. Обсуждение продолжится на уровне глав государств.

В ходе обсуждения стороны межправсовета представили свои позиции по этому вопросу и решили вынести их на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета. Планируется, что 19 мая главы государств союза утвердят «Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года».

14 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, что существуют нерешенные проблемы в сфере энергетики и цен на энергоресурсы.

Во время кризиса, вызванного коронавирусом, стороны не вышли на общие энергетические рынки в ЕАЭС. Это касается цен и расчетов за природный газ, отметил он.

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