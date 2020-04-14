Прямой эфир
Сюжет:

Лидеры стран ЕАЭС призвали прекратить вооруженные конфликты из-за COVID-19

0
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидеры стран Евразийского экономического совета (ЕАЭС) на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) подтвердили готовность к продолжению сплоченной работы по устранению последствий пандемии коронавируса. Они призвали все государства поддерживать международное сотрудничество, прекратить вооруженные конфликты, торговые войны, а также односторонние финансовые и экономические санкции и «неукоснительно следовать нормам международного права».

Об этом говорится в заявлении, принятом на заседании альянса во вторник, 14 апреля.

Сделано в ЕАЭС: список товаров с общим брендом расширен
Страны союза будут совместно выпускать лифты, разрабатывать технологии в сфере накопления электроэнергии и построят общие хабы

«Твердо убеждены, что борьба с пандемией COVID-19 не должна приводить к разрыву наработанных кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению инвестиционной деятельности», — отмечается в заявлении.

Стороны подтвердили готовность к сохранению достигнутого уровня интеграции и дальнейшего экономического развития стран – членов ЕАЭС, к обеспечению социальной и макроэкономической стабильности в состоящих в совете государствах, а также к поддержанию деловой и инвестиционной активности.

Помимо этого, лидеры ЕАЭС поручили правительствам принять согласованные меры для сохранения стабильности внутренних рынков, поддержки граждан и бизнеса на фоне распространения COVID-19.

Встреча лидеров ВЕЭС в формате видеоконференции проходит во вторник по инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко, которую он предложил провести в беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в конце марта. Белорусский лидер отметил заявил, что нужно обсудить на высшем уровне экономические вызовы и «неотложные вопросы».

В саммите участвует и президент России Владимир Путин.

квВысший евразийский экономический совет является высшим органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ВЕЭС входят президенты стран – членов альянса — России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В этом году председателем союза является Белоруссия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин участвует в онлайн-заседании ЕАЭС
Путин обсудит с лидерами ЕАЭС борьбу с коронавирусом и поддержку экономики

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020