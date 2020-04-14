Лидеры стран ЕАЭС призвали прекратить вооруженные конфликты из-за COVID-19

Лидеры стран Евразийского экономического совета (ЕАЭС) на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) подтвердили готовность к продолжению сплоченной работы по устранению последствий пандемии коронавируса. Они призвали все государства поддерживать международное сотрудничество, прекратить вооруженные конфликты, торговые войны, а также односторонние финансовые и экономические санкции и «неукоснительно следовать нормам международного права».

Об этом говорится в заявлении, принятом на заседании альянса во вторник, 14 апреля.

«Твердо убеждены, что борьба с пандемией COVID-19 не должна приводить к разрыву наработанных кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению инвестиционной деятельности», — отмечается в заявлении.

Стороны подтвердили готовность к сохранению достигнутого уровня интеграции и дальнейшего экономического развития стран – членов ЕАЭС, к обеспечению социальной и макроэкономической стабильности в состоящих в совете государствах, а также к поддержанию деловой и инвестиционной активности.

Помимо этого, лидеры ЕАЭС поручили правительствам принять согласованные меры для сохранения стабильности внутренних рынков, поддержки граждан и бизнеса на фоне распространения COVID-19.

Встреча лидеров ВЕЭС в формате видеоконференции проходит во вторник по инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко, которую он предложил провести в беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в конце марта. Белорусский лидер отметил заявил, что нужно обсудить на высшем уровне экономические вызовы и «неотложные вопросы».

В саммите участвует и президент России Владимир Путин.

Высший евразийский экономический совет является высшим органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ВЕЭС входят президенты стран – членов альянса — России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В этом году председателем союза является Белоруссия.