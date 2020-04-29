Сбербанк запустил кредитование системообразующих предприятий по ставке до 5% годовых

Сбербанк объявил о запуске в рамках госпрограммы кредитование системообразующих предприятий по ставке до 5% годовых.

Кредиты будут выдаваться на срок до года, отметили в пресс-службе.

«Размер каждого кредита ограничен среднемесячной выручкой заемщика, уменьшенной на величину среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой прибыли, но не может превышать 3 миллиардов рублей», — цитирует сообщение «РИА Новости» в среду, 29 апреля.

Первые кредиты по новой программе будут выданы в ближайшее время, сказал первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

27 апреля премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что правительство России приняло нормативную базу для второго антикризисного пакета мер поддержки экономики и граждан.

Он отметил, что список системообразующих предприятий могут включить ряд организаций в сфере здравоохранения и культуры.

15 апреля президент России Владимир Путин поручил оказать дополнительную поддержку малому и среднему бизнесу, в частности предоставив прямую безвозмездную помощь от государства.

Также глава государства призвал доработать перечень системообразующих предприятий и предусмотреть для них льготные кредиты на пополнение оборотных средств.