Markswebb признал Сбербанк лучшим цифровым банком для крупного бизнеса

ПАО Сбербанк признан лучшим цифровым банком для крупного бизнеса по версии кросс-канального исследования консалтингового агентства Markswebb. Специалисты в ходе исследования изучили интернет-банк, мобильное приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн», систему «Сбербанк Бизнес», решение для прямой интеграции Fintech API и другие предложения банка.

Особое внимание экспертов привлекли такие инструменты, как полнофункциональная интеграция с ERP-системами пользователей, получение кредитных продуктов и управление ими, решения для эквайринга и инкассации.

В целом цифровые продукты Сбербанка для корпоративных клиентов набрали 73,6 балла, говорится в пресс-релизе, поступившем 28 апреля в «Известия».

«Сегодня продукты и технологии Сбербанка дают возможность нашим корпоративным клиентам взаимодействовать с нами онлайн в любое время. Благодаря этому крупнейшие компании могут интегрировать свои учетные системы с системами банка, управлять финансами холдингов и групп компаний, получать кредиты, размещать средства и управлять инвестициями, контролировать доступы к системам, оптимизировать бизнес и операции для повышения эффективности», — отметил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Целью исследования Digital Corporate Banking Rank 2020 стала оценка всех имеющихся продуктов банков с точки зрения удобства использования онлайн-банкинга, снижения рисков мошенничества, ускорения формирования документов и проведения платежей и оптимизации процессов для компаний крупного бизнеса.

В ходе составления рейтинга оценивались все имеющиеся цифровые продукты для представителей крупного бизнеса. В результате исследователи выработали более 450 критериев с определенным весом.

В конечный рейтинг вошли оценки, рассчитанные на основе суммы выполненных критериев, умноженных на их веса. Они отражают важность задач пользователя, значимость той или иной функции интерфейса.