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Собянин анонсировал выплаты «детских» доплат безработным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Выплата «детских» доплат безработным начнется в Москве в ближайшие дни. Об этом 28 апреля заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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«По решению президента России в ближайшие дни мы начнем выплату «детских» доплат безработным гражданам в размере 3000 рублей в месяц. Эти деньги будут выплачиваться в дополнение к федеральному и региональному пособию по безработице», — написал он в своем блоге.

Таким образом, максимальный размер выплат безработным составит 22 тыс. рублей, из которых 12 130 рублей — за счет федерального бюджета, 7370 рублей — за счет бюджета Москвы, а остальное —«детские» доплаты.

Ранее, 9 апреля, столичные власти начали выплачивать федеральные пособия по безработице с московской доплатой.

Программа выплат будет действовать до 30 сентября. Получить пособие можно дистанционно, по «ускоренному и максимально упрощенному порядку» — нужно заполнить заявку на сайте czn.mos.ru или портале госуслуг. К форме следует прикрепить сканы паспорта и трудовой книжки с записью об увольнении, а также сообщить о несовершеннолетних детях при их наличии.

Проверка документов и назначение выплат занимает 2–4 дня, хотя ранее этот срок составлял около 10 дней.

8 апреля президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячную выплату по 3 тыс. рублей на каждого ребенка, если в семье есть родитель, который потерял работу, пишет «Газета.ру».

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93 558 случаев заболевания коронавирусом, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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