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PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия. Об этом 26 апреля телеканалу «360» рассказал директор по коммуникациям компании Александр Костиков.

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«Мы были очень расстроены сложившейся ситуацией, мы были даже шокированы этими словами, потому что такие утверждения не соответствуют ценностям компании и ценностям ее брендов. Мы выступаем категорически против насилия в любых формах. Было принято решение о приостановлении данной медиакампании», — заявил директор по коммуникациям PepsiCo.

Он отметил, что компания сняла рекламу с Тодоренко с эфира, а также сменила оформление социальных сетей, пишет «Газета.ру». Решение по контракту Тодоренко будет принято позже. Уточняется, что телеведущая рекламировала сок J7.

Регина Тодоренко возмутила общественность своими высказываниями в интервью о том, что жертвы домашнего насилия ничего не делают, чтобы его избежать. Телеведущую обвинили в оправдании домашнего насилия и затравили в соцсетях, пишет сайт kp.ru.

25 апреля сообщалось, что редакция журнала Glamour после многочисленных просьб пользователей лишила Тодоренко звания «Женщина года».

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