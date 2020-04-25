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Роднина согласна с решением о лишении Тодоренко титула «Женщина года»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Прославленная фигуристка, депутат государственной думы Ирина Роднина прокомментировала в беседе с РЕН ТВ скандал вокруг телеведущей Регионы Тодоренко, которая высказалась о домашнем насилии в интервью Peopletalk.

По ее словам, публичные люди должны аккуратно высказываться. Роднина отметила, что сейчас в условиях самоизоляции и большого количества людей, находящихся дома, тема домашнего насилия обострилась.

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Роднина добавила, что в любом происходящем между двумя людьми конфликте виноваты оба, но задумываться о причинах стоит и мужчинам. Также Роднина считает, что журнал Glamour, который ранее лишил Тодоренко звания «Женщина года», поступил правильно и очень вовремя, учитывая особенности ситуации.

Тодоренко оказалась в центре скандала после оправданий домашнего насилия. Интернет-пользователи затравили телеведущую за то, что в интервью изданию Peopletalk она сказала: женщины сами виноваты в том, что стали жертвами насилия в семье. После таких высказываний на ее странице в Instаgram появилась масса комментариев от людей, которые не согласны с ее позицией.

В свою очередь, Тодоренко постаралась объясниться и записала видео. Она извинилась за свои формулировки и признала, что неправильно донесла их до аудитории.

Вместе с тем редакция журнала Glamour после многочисленных просьб пользователей лишила Тодоренко звания «Женщина года». Инцидент также прокомментировала главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева.

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