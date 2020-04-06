ООН призвала бороться с участившимся из-за изоляции домашним насилием

Генсек ООН Антониу Гутерреш обратился в воскресенье, 5 апреля, к правительствам с призывом усилить борьбу с домашним насилием, случаи которого участились на фоне режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«Многих женщин и девочек угроза подстерегает там, где они должны быть в наибольшей безопасности. В их собственных домах. Поэтому сегодня я обращаюсь с новым призывом — к миру в доме», — цитирует генсека издание The Mainichi.

Гутерреш подчеркнул, что на фоне экономических и социальных ограничений в некоторых странах увеличилось в два раза количество обращений женщин в службы поддержки, в то время, как многие убежища для жертв домашнего насилия оказались ограниченными в своей работе из-за пандемии.

В этой связи генсек призвал страны сделать ключевыми положения о предотвращении насилия в отношении женщин и наказании за совершенные преступления в свои национальные планы борьбы с коронавирусом.

1 апреля стало известно, службы спасения в Европе и Азии фиксируют резкий рост числа обращений на горячие линии от жертв издевательств со стороны супругов и самих актов проявления агрессии, в частности, во Франции на 30%, а в Китае — втрое.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным сайта Worldometers на утро 6 апреля, в мире насчитывается свыше 1,2 млн заболевших, более 69 тыс. пациентов погибли и не менее 262 тыс. — выздоровели.