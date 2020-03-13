Депутаты предложили увеличить количество кризисных центров для женщин

Количество кризисных центров для женщин в трудной жизненной ситуации в России нужно увеличивать. Такую позицию высказали депутаты Госдумы и Мосгордумы в рамках круглого стола в Мосгордуме на тему: «Права женщин в современном мегаполисе».

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратила внимание на недостаточное количество кризисных центров для женщин. По словам парламентария, она и два ее помощника работают постоянно, спасая жертв.

«Сегодня в 6 утра мы завершили свою работу, спасая очередную ингушскую женщину от домашних тиранов, от преступлений чести. Сейчас она находится у нас даже не в ресурсной квартире, а просто у нашего сотрудника», — цитирует Пушкину в пятницу, 13 марта, «РИА Новости».

В пример Пушкина привела Швецию, где действуют 20 государственных центров, а в России — 15. Депутат Мосгордумы Елена Николаева также отметила, что такая проблема есть. Москва поставит себе задачу и увеличит количество таких центров, отметила она.

На 12,5 млн человек в Москве только восемь центров, подчеркнула Николаева.

В январе Пушкина пожаловалась на то, что ей угрожают убийством. Причиной поступающих угроз, по мнению депутата, стала ее работа над законопроектом о домашнем насилии.