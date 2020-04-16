Ссора в избе: 25% россиян считают домашнее насилие семейным делом

Четверть россиян считают домашнее насилие внутрисемейным конфликтом, в который не стоит вмешиваться посторонним, в том числе государству. Такого мнения придерживается каждый третий мужчина и каждая пятая женщина, показал опрос аналитического центра НАФИ. 27% респондентов согласны с утверждением, что семейные конфликты должны расследоваться с послаблениями. Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что в условиях самоизоляции число конфликтов в семье вырастет, а из-за введения электронных пропусков их жертвы даже не смогут сбежать от обидчиков.

Некуда бежать

25% россиян расценивают домашнее насилие как сор, который не стоит выносить из избы. Таковы итоги опроса аналитического центра НАФИ. Правда, среди мужчин такого мнения придерживается каждый третий (31%), а среди женщин — лишь каждая пятая (20%).

29% опрошенных считают, что с женщиной что-то не так, если она подвергается насилию в семье. При этом мужчины в полтора раза чаще женщин соглашались с этим утверждением (38% и 21% соответственно).

В целом большую терпимость к домашнему насилию в своих оценках проявляют мужчины, люди старшего поколения и респонденты с низким уровнем образования, отмечается в исследовании.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что количество семейных конфликтов и домашнего насилия в России может возрасти в период изоляции в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

— О насилии в семье говорить не принято и даже стыдно, и это свойственно не только России, — сказала «Известиям» директор направления социально-экономических исследований НАФИ Елена Никишова. — Изоляция в замкнутом пространстве приводит к повышению агрессии, прежде всего в отношении женщин и детей. И если у женщин есть правовые рычаги, которыми они могут воспользоваться, чтобы защитить себя, то у детей таких рычагов нет.

По словам эксперта, за последний месяц в Китае на 30% возросло число поданных заявлений о разводе. А во Франции и Испании зафиксирован рост числа заявлений о насилии, поданных в полицию. Властям пришлось даже придумать специальную схему для жертв насилия: в любой аптеке, назвав специальное кодовое слово, можно получить защиту.

В изоляции жертвы домашнего насилия ограничены в возможностях получения и психологической помощи, подчеркнула преподаватель факультета социальных наук департамента психологии Высшей школы экономики (ВШЭ) Анна Иванова.

— Решить проблему с домашним насилием сложнее, когда не работают кризисные центры и нет места возможного убежища. Психологическая консультация в режиме онлайн не оказывает должного эффекта. Кроме того, чаще всего пострадавшие звонят, когда обидчика рядом нет, а в изоляции нет возможности куда-то убежать или уехать, особенно сейчас, когда для этого нужно получить электронный пропуск, — сказала она «Известиям».

Лояльное отношение мужчин к домашнему насилию психологи объяснили тем, что они просто не знают, как выстраивать отношения, если муж не главный в семье.

— Прежде всего, нужно отметить, что до патриархата семьи не было. При патриархате женщины были поставлены под контроль мужчин. Сейчас человечество переживает постпатриархат. Женщины пошли учиться, стали руководителями, депутатами, чиновниками, главами государств, — сказал «Известиям» психолог Павел Волженков. — Семей, в которых мужчина главный, сейчас всё меньше. Исключение — пары, где доходы мужа значительно превышают доходы жены. А если супруги зарабатывают одинаково, то почему женщина должна подчиняться мужчине.



По словам психолога, мужчины не понимают, как строить отношения в условиях, если ты не можешь оказать ни моральное, ни физическое давление на женщину.

— Поэтому они начинают хвататься за семейные конструкции предыдущих поколений. С привычными формулировками «бьет — значит любит», «стерпится — слюбится» и т.д. Это чистой воды манипуляция женщинами. И это объясняет, почему мужчины толерантнее относятся к домашнему насилию, — пояснил Павел Волженков.

Преступление без свидетелей

Проведенный НАФИ опрос также показал, что 27% россиян считают насилие в семье особым преступлением, которое нужно расследовать с поблажками. Работающие с такими делами адвокаты отметили, что до судов и так доходит очень низкий их процент и рассматриваются они в основном формально.

— Большую сложность в работе с жертвами домашнего насилия представляет невозможность физической защиты женщины. Правоохранительные органы неохотно берутся за расследование таких дел ввиду отсутствия эффективных правовых мер защиты и сложности в изоляции женщины, а чаще всего женщины с ребенком, от насильника, — рассказала «Известиям» руководитель проекта «Женское право» Федерального союза адвокатов России Татьяна Сустина.

Также расследование подобных дел осложняется и отсутствием очевидцев преступления, считает советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Нвер Гаспарян.

— Когда семейный конфликт происходит один на один, возникают сложности с доказыванием. Другая частая проблема заключается в том, что жертва домашнего насилия после обращения в полицию и возбуждения уголовного дела сама пытается смягчить ответственность своего законного или гражданского супруга. Например, изменяет показания, прощает его, — сказал «Известиям» адвокат.



Хотя, по его словам, с точки зрения скорости расследования и рассмотрения таких дел проблем возникать не должно, так как не требуется производить большой объем следственных и иных действий. Достаточно допросить потерпевшую, обвиняемого, получить заключение судебно-медицинской экспертизы.



Наказание за домашнее насилие зависит от степени тяжести причиненных телесных повреждений. По словам адвокатов, за побои положен штраф или арест до 15 суток. При систематических побоях может наступить ответственность за истязание (ст. 117 УК РФ), что при наличии квалифицирующих признаков может повлечь наказание от трех до семи лет лишения свободы.

При легком вреде здоровью (ст. 115 УК РФ) присуждают административный штраф либо исправительные работы. При средней тяжести (ст. 112 УК РФ), например переломах, — принудительные работы либо лишение свободы условно. При нанесении тяжкого вреда с применением предметов, используемых в качестве оружия (ст. 111 ч. 2 УК РФ), почти всегда наказывают лишением свободы до десяти лет.