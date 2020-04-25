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Главред Glamour обосновала лишение Тодоренко звания «Женщины года»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева обосновала, почему издание лишило телеведущую Регину Тодоренко звание «Женщина года» после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами виноваты. Об этом Эрднеева рассказала в интервью изданию «360».

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«Наверняка какие-то формулировки у Регины были не совсем точные. Но если вы смотрели эфир, то имели возможность наблюдать, что ее позиция была довольно последовательной», — отметила редактор.

Она подчеркнула, что Glamour против какой-либо травли, буллинга и попыток вычеркнуть человека из общества. «Я уверена, что Регина еще будет предпринимать определенные действия на эту тему. Конечно, я желаю всем нам, чтобы мы в этом вопросе были более солидарны», — сказала главред.

Тодоренко оказалась в центре скандала после оправданий домашнего насилия. Интернет-пользователи затравили телеведущую за то, что в интервью изданию Peopletalk она сказала: женщины сами виноваты в том, что стали жертвами насилия в семье. После таких высказываний на ее странице в Instаgram появилась масса комментариев от людей, которые не согласны с ее позицией.

В свою очередь, Тодоренко постаралась объясниться и записала видео. Она извинилась за свои формулировки и признала, что неправильно донесла их до аудитории.

Вместе с тем редакция журнала Glamour после многочисленных просьб пользователей лишила Тодоренко звания «Женщина года».

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