Прямой эфир

Регина Тодоренко впервые стала мамой

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов впервые стали родителями. В среду, 5 декабря, у звездный пары родился сын, сообщили поклонники девушки.

Роды приняли в одной из клиник Москвы. Муж находился рядом с 28-летней телеведущей.

Как отмечает телеканал РЕН ТВ, Тодоренко вела активный образ жизни почти до самых родов — посещала светские мероприятия и работала. 

Пара познакомилась летом 2017 года во время работы над спектаклем «Заложи жену в ломбард». Они поженилась в конце октября. На церемонии присутствовали только самые близкие. По некоторой информации, звезды решили устроить шикарную свадьбу летом, когда Тодоренко придет в форму. 

Сегодня прибавление в семействе произошло в семье Лизы Боярской. Артистка родила второго сына. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые выяснили, когда супруги перестают скандалить
Голикова назвала одно из главных условий роста рождаемости в России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017