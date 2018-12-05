Регина Тодоренко впервые стала мамой

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов впервые стали родителями. В среду, 5 декабря, у звездный пары родился сын, сообщили поклонники девушки.

Роды приняли в одной из клиник Москвы. Муж находился рядом с 28-летней телеведущей.

Как отмечает телеканал РЕН ТВ, Тодоренко вела активный образ жизни почти до самых родов — посещала светские мероприятия и работала.

Пара познакомилась летом 2017 года во время работы над спектаклем «Заложи жену в ломбард». Они поженилась в конце октября. На церемонии присутствовали только самые близкие. По некоторой информации, звезды решили устроить шикарную свадьбу летом, когда Тодоренко придет в форму.

Сегодня прибавление в семействе произошло в семье Лизы Боярской. Артистка родила второго сына.