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Голикова назвала одно из главных условий роста рождаемости в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова назвала одно из главных условий для повышения демографических показателей в России.

Естественная убыль населения достигла максимума с начала десятилетия
Ситуацию призваны исправить национальные проекты «Демография» и «Здравоохранение»

По ее словам большое влияние на рождаемость оказывает доступность жилья, так как имеющая недвижимость семья чувствует себя увереннее. Об этом вице-премьер рассказала на «Деловом завтраке» в «Российской газете».

Она отметила, что правительство пытается выбрать меры для мотивации семей к принятию решений о рождении детей. Голикова также подчеркнула, что возможность иметь детей является важной, может быть, даже главной темой.

Кроме того вице-премьер обратила внимание, что вместо с вопросом о жилье всегда возникает вопрос об эффективности ипотеки, так как это финансовое обременение. Из-за ипотеки многие пары откладывают время рождения ребенка.

При этом Голикова уточнила, что несмотря на падение суммарный коэффициент рождаемости в России лучше европейского. «Надо сказать спасибо нашим женщинам и семьям, что они, несмотря на сложности, рожают детей», — подытожила вице-премьер.

В сентябре 2018 года писали, что естественная убыль населения в первой половине 2018 года составила 164,1 тыс. человек. Это наибольший показатель в нынешнем десятилетии. В октябре власти России заявили, что обеспокоены тем, что россиянки откладывают рождение первого ребенка.

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