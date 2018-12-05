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Лиза Боярская родила второго сына

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Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
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Актриса Лиза Боярская родила второго сына, сообщил ее брат Сергей Боярский. Минувшей ночью артистку увезли на «скорой» в роддом.

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«Да, Лиза родила мальчика, здорового, сына второго. Поздравляю своих родителей, и Лизу, и Максима. Это долгожданное наше прибавление в семье. Все живы-здоровы, всё в порядке», — рассказал Сергей телеканалу РЕН ТВ.

Елизавета Боярская вышла замуж за актера Максима Матвеева в 2010 году. В 2012 у пары родился сын Андрей. В конце октября о второй беременности артистки рассказал ее отец Михаил Боярский. На днях в эфире «Нашего радио» артист рассказал, что внука решили назвать Гришей. 

Сама Лиза в декретном отпуске сидеть не планирует, поскольку уже в январе ее ждет работа: она выйдет на театральную сцену, отмечает телеканал «78».

Ранее в сентябре стало известно, что второго ребенка ждет телеведущая Ксения Собчак.

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