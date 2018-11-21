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Рошаль вступился за обвиняемую в смерти младенца главу роддома

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заступился за исполняющую обязанности главного врача калининградского роддома №4 Елену Белую, которую обвинили в смерти новорожденного и арестовали.

По версии следователей, ребенок родился 6 ноября. Состояние младенца было стабилизировано с использованием аппарата искусственной вентиляции легких и препарата для поддержания жизнедеятельности. Однако главврач распорядилась принять все возможные меры, чтобы ребенок не выжил, мотивировав свое решение высокой стоимостью препарата. Новорожденный умер в тот же день.

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Как подчеркивает Рошаль, «всё не так просто». Он пояснил, что ребенок родился недоношенным с весом 700 г у женщины из Узбекистана, которая приехала в Россию около года назад и жила в Калининграде без прописки. Медик уточнил, что эта беременность у нее стала третьей по счету, а первые две закончились «печально».

Он также обратил внимание, что роженица не обращалась в женскую консультацию и как протекала беременность, неизвестно. Госпитализировали ее по скорой помощи. Кроме того, общение с женщиной было затруднительным, поскольку она плохо говорила на русском языке. 

Ребенок, по информации Национальной медицинской палаты, родился в крайне тяжелом состоянии и наблюдался реаниматологами. Он родился в 5 часов утра Младенцу вводили необходимый для него препарат «Куросурф», который был в роддоме в достаточном количестве. Повторное введение лекарства должно было состояться через 12 часов, а в начале одиннадцатого  новорожденный умер. То есть, за 6 часов до процедуры. 

«Открытые обвинения в средствах массовой информации о том, что ребенок умер от того, что ему не ввели «Куросурф», несостоятельны, являются ложью и возбуждают народ против медицинских работников», — заявил Рошаль, его слова приводит «Российская газета»

Он добавил, что такая «пропаганда ненависти» к медработником приобретает государственное значение и нуждается во всеобщем общественном осуждении. В связи с этим Национальная медицинская палата считает арест Белой избыточным и поддерживает позицию прокуратуры об избрании ей качестве меры пресечения домашний арест.

Ранее в ноябре стало известно, что центральная больница Северского района Краснодарского края уволила врача, которая в грубой форме отказалась выписать пациентке рецепт на инсулин, из-за отсутствия которого та пришла не по записи. 

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