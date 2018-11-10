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Нахамившего пациентке врача уволили в Краснодарском крае

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Фото: Global Look Press/Hans-Jürgen Wiedl
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Центральная больница Северского района Краснодарского края уволила врача, которая в грубой форме отказалась выписать пациентке рецепт на инсулин из-за того, что та пришла не по записи. Об этом журналистам сообщил главврач медицинского учреждения Манолис Анаников.

«Девушке оказана необходимая помощь, ей выписан инсулин на три месяца», — сказал он журналистам ТАСС.

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Видеозапись разговора с медиком была сделана 7 ноября. Как видно на кадрах, врач отказалась принимать женщину из-за того, что она не записалась. При этом медик игнорирует слова больной диабетом женщины о том, что в этот день у нее заканчивается инсулин, а свободной записи в больницу просто не было. 

«Очень плохо. Хоть ты сдохни, не выпишу», — отвечала медик на просьбу выписать лекарство.

Министр здравоохранения края Евгений Филиппов прокомментировал случившееся и отметил, что врач работать в больнице больше не будет.

«Жизненно необходимый препарат. Это не обсуждается. Врач в любом случае должен принять пациента», — цитирует его радиостанция «Говорит Москва».

Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.

В октябре в Сети появилась видеозапись с издевательствами над пожилым пациентом психоневрологической больницы в Магнитогорске. На представленных кадрах видно, как один из сотрудников бросает в пенсионера тапками, а потом и вовсе отвешивает сильный пинок. Всё это сопровождается хохотом и поддержкой коллег.

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