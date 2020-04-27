Губернаторам стоит проработать вопрос о создании кризисных центров для пострадавших от домашнего насилия женщин, где они могли бы пожить до разрешения конфликта. Такую рекомендацию региональным властям дала правительственная комиссия по профилактике правонарушений, выяснили «Известия». Эксперты отмечают: в условиях самоизоляции проблема домашнего насилия стала серьезнее, однако и решить ее сложнее. Организовать пространство в кризисном центре так, чтобы защитить женщин от коронавирусной инфекции, будет довольно сложно, полагают специалисты.

Комплексный подход

Дословно руководителям субъектов рекомендовано «проработать вопросы создания кризисных центров для женщин как меры безопасности на период разрешения конфликта, в том числе семейного, ставшего причиной насилия». Уточняется, что предварительно региональным чиновникам стоит проанализировать потребность в таких центрах. Предложение зафиксировано в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 31 марта. Документ, с которым ознакомились «Известия», подписал председатель комиссии министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

нас Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Известия» направили запрос в МВД с просьбой прояснить детали инициативы.

Помимо кризисных центров губернаторам также рекомендовано разместить на своих сайтах информацию о «телефонах доверия» по вопросам семейно-бытового насилия и контакты региональных кризисных центров помощи женщинам. Кроме того, согласно решению комиссии, правительствам субъектов стоит заняться информационной работой и добиться «устойчивого неприятия проявления противоправного поведения в семье» обществом. Также губернаторам предложили по возможности поддержать некоммерческие организации, которые занимаются проектами в сфере профилактики семейно-бытового насилия. Отчитаться о принятых мерах нужно до 1 июня, указано в документе.

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Тема домашнего насилия приобретает особую актуальность в режиме самоизоляции: выяснилось, что теперь конфликты между супругами или сожителями случаются гораздо чаще. Так, в марте на всероссийский телефон доверия для женщин позвонили 2537 пострадавших, на 24% больше по сравнению с февралем. Как сообщали СМИ, число обращений в московский кризисный центр «Китеж» увеличилось на 15%, в Красноярском крае их количество выросло на 19%, в три раза больше сообщений о насилии поступило в вологодский кризисный центр. Кроме того, на 40% выросло число женщин с детьми, которые заявили, что потеряли работу из-за ограничений, не могут оплачивать аренду и остались без жилья.

Уходить некуда

Безусловно, в условиях самоизоляции и карантина количество случаев домашнего насилия увеличивается, подтвердила специалист по семейному праву Виктория Данильченко. Причем проявление агрессии наблюдается даже в тех семьях, где раньше этого не было, утверждает она. Нахождение длительное время в закрытом пространстве с одними и теми же людьми привносит свой вклад в эмоциональное состояние абьюзера, провоцируя его на насилие в отношении близких людей, пояснила эксперт.

— Всплеск случаев домашнего насилия вполне ожидаем. Затрудняет решение этой проблемы и тот факт, что тиран постоянно находится рядом с жертвой, фактически лишая ее возможности получить помощь извне. Поэтому обращение в кризисные центры для жертв домашнего насилия не всегда представляется возможным, — отметила Виктория Данильченко.

нас Центр помощи женщинам и их детям при Новоспасском монастыре, Милюково, «новая Москва», февраль 2020 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Усугубляется ситуация повсеместным режимом самоизоляции, отметила она. Оценить количество закрывшихся в стране убежищ на сегодняшний день сложно, но даже в открытых, как правило, сейчас приостановили прием для новеньких — там живут только те, кто обратился в центр до пандемии, утверждает эксперт.

— Физически помочь жертвам домашнего насилия пока не представляется возможным, ведь вновь поступившим должны быть предоставлены условия для их изоляции в течение двух недель. А тут встает материальный вопрос, — отметила Виктория Данильченко.

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Вероятно, сейчас жертвы насилия могли бы найти приют в пустующих отелях, если их владельцы согласятся на такую социальную инициативу, предложила руководитель кризисного центра «Инго» Елена Болюбах. Впрочем, таких женщин немного, сообщила она.

— По тем обращениям, которые поступают к нам, пока мы не видим роста физического насилия. Гораздо чаще женщины сталкиваются с насилием психологическим: проблемы с границами, делением ограниченного пространства, — рассказала специалист.

Ранее авторы законопроекта о домашнем насилии депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой помочь в скорейшем утверждении новых мер по защите пострадавших. По мнению парламентариев, в условиях продолжающейся самоизоляции случаи домашнего насилия участятся и каждый следующий эпизод будет всё более серьезным. Депутаты предложили включить защиту от домашнего насилия в меры по поддержке населения в период пандемии. Их инициатива предполагает обеспечение достаточного числа убежищ для пострадавших и создание координационных центров для оказания медицинской, юридической и психологической помощи. Также депутаты предложили не штрафовать жертв насилия за нарушение режима самоизоляции или карантина.