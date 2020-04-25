Телеведущую Тодоренко затравили за высказывания о домашнем насилии

Телеведущая и певица Регина Тодоренко оказалась в центре скандала после оправданий домашнего насилия. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Интернет-пользователи затравили Тодоренко за то, что в интервью изданию Peopletalk она сказала: женщины сами виноваты в том, что стали жертвами насилия в семье.

«Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — сказала Тодоренко.

После таких высказываний на ее странице в Instаgram появилась масса комментариев от людей, которые не согласны с ее позицией.

В свою очередь, Тодоренко постаралась объясниться и записала видео. Она извинилась за свои формулировки и признала, что неправильно донесла их до аудитории.

Вместе с тем редакция журнала Glamour после многочисленных просьб пользователей лишила Тодоренко звания «Женщина года», пишет «Газета.ру».

В ноябре прошлого года Тодоренко заняла второе место в рейтинге самых богатых инста-блогеров российского сегмента. Девушка заработала $860 тыс. за сотрудничество с косметическими брендами, производителями одежды и товаров для детей.