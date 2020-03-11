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Актер из «Ходячих мертвецов» попал в тюрьму за избиение подруги

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Фото: Global Look Press/Zuma
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По сведениям британского таблоида The Sun, американский актер Майкл Манди уже несколько месяцев находится в тюрьме за избиение своей подруги Беверли Джексон.

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Актер получил широкую известность после роли зомби в фильме «Ходячие мертвецы».

Манди и Джексон познакомились в 2012 году и через несколько лет стали встречаться, сообщает издание.

«Я влюбилась в него. Сначала он был таким обаятельным. Обещал даже помочь мне попасть в кино. Но со временем Майкл стал грубым и жестоким», — поделилась пострадавшая.

Как рассказала женщина, первое нападение актер совершил в 2018 году, во время совместного путешествия в Германию.

«Он ударил меня по лицу, укусил за руки, за спину, толкнул, а потом выгнал из комнаты», — заявила она.

На этом случае актер не остановился, и в последующие годы насилие с его стороны только усилилось. В ноябре прошлого года Манди осудили за нападение и отправили за решетку. Ему также запретили приближаться к бывшей подруге.

Скоро Майкл Манди должен выйти из тюрьмы, и Беверли Джексон опасается за свою жизнь.

14 сентября 2019 года американская актриса Фелисити Хаффман, снявшаяся в сериале «Отчаянные домохозяйки», была приговорена к двум неделям тюрьмы, 250 часам общественных работ и штрафу в $30 тыс. в качестве наказания за финансовые махинации вокруг поступления в ряд известных университетов США.

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