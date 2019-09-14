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Звезду «Отчаянных домохозяек» приговорили к двум неделям тюрьмы

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Фото: TAСС/AP/Elise Amendola
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Американская актриса Фелисити Хаффман, снявшаяся в сериале «Отчаянные домохозяйки», была приговорена к двум неделям тюрьмы за финансовые махинации. Об этом 14 сентября сообщает «Интерфакс».

Хаффман получила 14 дней заключения, 250 часов общественных работ и штраф в $30 тыс. в качестве наказания за финансовые махинации вокруг поступления в ряд известных университетов США.

Актриса созналась, что заплатила $15 тыс. за правильные ответы для своей дочери на вступительном экзамене в 2017 году. По словам Хаффман, она «стремилась быть хорошей матерью», но при этом «предала дочь и подвела семью», передает BBC.

56-летнюю актрису арестовали и освободили под залог в размере $250 тыс. 13 марта.

Фигурантами этого дела являются 50 человек, включая родителей и сотрудников университетов.

В период с 2011 по 2019 год обвиняемые пытались купить места своим детям в престижных вузах США. Размеры взяток варьировались от $200 тыс. до $6 млн. По данному делу проходит и актриса сериала «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение» Лори Лафлин — американский телеканал Hallmark Channel уволил ее после скандала.

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