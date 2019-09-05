Бывшую первую леди Гондураса осудили на 58 лет за мошенничество

Жену экс-президента Гондураса Порфирио Лобо Росу Элену Бонилью суд приговорил к 58 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Об этом в среду, 4 сентября, сообщило агентство Reuters.

«Бывшая первая леди Роса Элена Бонилья приговорена… за преступления в сфере ненадлежащего присвоения средств и мошенничества», — говорится в сообщении.

Прокуратура Гондураса обвинила ее в присвоении более $700 тыс., которые предназначались для реализации различных социальных программ.

В декабре 2017 года аргентинский суд официально предъявил экс-президенту страны Кристине Фернандес де Киршнер обвинение в измене родине. Кроме того, ее обвиняют в получении взяток на сумму $160 млн. Аргентинский судья Клаудио Бонадио 17 сентября этого года выдал ордер на ее арест, который невозможно исполнить из-за ее неприкосновенности как сенатора.