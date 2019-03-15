Фигурантка дела о коррупции в вузах США актриса Лафлин уволена

Американский телеканал Hallmark Channel уволил звезду своих сериалов актрису Лори Лафлин, которую обвиняют в даче взятки за помощь в поступлении дочери в университет. Об этом сообщила газета The Washington Post.

В заявлении телеканала сказано, что работы над всем проектами компании, в которые была вовлечена Лафлин, остановлены. 13 марта актриса предстала перед судом и признала обвинения в свой адрес. Ее освободили под залог в $1 млн.

В период с 2011 по 2019 год обвиняемые пытались купить места своим детям в престижных вузах США. Размеры взяток варьировались от $200 тыс. до $6 млн. Всего по данному делу проходят около 50 человек, в том числе актриса Фелисити Хаффман, известная по роли в сериале «Отчаянные домохозяйки». Ее освободили под залог в размере $250 тыс.

Хаффман за обучение своей дочери заплатила $15 тыс. под видом благотворительного взноса. Это помогло девушке набрать больше баллов на вступительном экзамене, чем при попытке в прошлом году.