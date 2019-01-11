СМИ узнали об избиении жены актером Павлом Прилучным

Сотрудники полиции приезжали в дом актера Павла Прилучного за несколько дней до Нового года, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, сперва между артистом и его супругой — актрисой Агатой Муцениеце возник словесный конфликт, в результате которого Прилучный применил физическую силу в отношении жены, после чего запретил ей покидать дом.

Женщина рассказала о произошедшем своей подруге — пиар-менеджеру Мариам Халиловой. Вскоре в дом артиста приехали стражи порядка, но Муцениеце отказалась писать заявление на мужа. Также по итогам проверки правоохранители отказали возбуждать уголовное дело.

Прилучный известен российскому зрителю по проектам «Равновесие», «Закрытая школа», «Рубеж» и «Мажор». Звездная пара состоит в браке с 2011 года. Артисты воспитывают сына Тимофея и дочку Мию.

Ранее в декабре свою супругу избил актер Марат Башаров. Как рассказала женщина, ей пришлось обратиться за медицинской помощью.