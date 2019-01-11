Прямой эфир

Юная украинка погибла в Петербурге при попытке испугать мать

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Юная украинка, приехавшая с матерью на новогодние каникулы в Санкт-Петербург, трагически погибла 10 января. 

Как стало известно РЕН ТВ, 16-летняя девушка приехала к подруге, чтобы встретить праздник и посмотреть город. 

Школьница, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с матерью. Несовершеннолетняя хотела испугать женщину и встала на подоконник, но потеряла равновесие и выпала из окна квартиры на пятом этаже.

От полученных ранений девушка скончалась на месте. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Мытищах девочка случайно выстрелила в себя из пистолета, когда делала селфи. Она отделалась переломом нижней челюсти. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тело женщины все праздники пролежало в квартире в центре Москвы
Ушел из жизни последний глава Верховного Совета СССР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017