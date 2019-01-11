Юная украинка погибла в Петербурге при попытке испугать мать

Юная украинка, приехавшая с матерью на новогодние каникулы в Санкт-Петербург, трагически погибла 10 января.

Как стало известно РЕН ТВ, 16-летняя девушка приехала к подруге, чтобы встретить праздник и посмотреть город.

Школьница, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с матерью. Несовершеннолетняя хотела испугать женщину и встала на подоконник, но потеряла равновесие и выпала из окна квартиры на пятом этаже.

От полученных ранений девушка скончалась на месте. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Мытищах девочка случайно выстрелила в себя из пистолета, когда делала селфи. Она отделалась переломом нижней челюсти.