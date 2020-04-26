Совфед объяснил запрет Запада на просьбы помощи от Европы к России

В своих попытках «сдержать» Россию страны Запада готовы поступиться даже борьбой с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков заявил в интервью «Федеральному агентству новостей».

Заявление собеседника агентства касалось высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые ранее рассказал журналистам, что «небольшие» страны НАТО и Евросоюза хотят, но не могут попросить помощи у России, чтобы побороть эпидемию COVID-19, так как им запрещают это сделать более мощные государства Запада.

Цеков отметил, что согласен с главой МИД. По его словам, в российской поддержке точно нуждаются страны Прибалтики, Словакия, Хорватия, Словения, Люксембург и другие малые государства. Они не в состоянии самостоятельно спасти свое население от коронавируса, но ни одна из них до сих пор не обратилась за помощью к РФ в связи международным давлением.

Цеков отметил, что против таких обращений, стоят Германия и Франция, за которыми, в свою очередь, стоят США. Также агрессивное влияние на соседей может оказывать Польша.

«Ну не может Запад согласиться с тем, что Россия, экономика которой, по словам экс-президента США Барака Обамы, «порвана в клочья», имеет большое влияние на международное сообщество», — заметил собеседник издания.

Сенатор назвал такую позицию мировых лидеров эгоистичной, ставящей вопросы политики выше выживания миллионов людей, которая бьет по малым и средним странам. При этом позицию Запада можно было бы оправдать, если бы данные государства были бы также открыты для оказания поддержки, как и РФ. Однако, когда Италии нужна была помощь, Евросоюз не дал «ни копейки».

«Сами не помогают и другим не дают. Они называют это «политикой сдерживания» России. Любой ценой они хотят добиться того, чтобы наша страна не могла влиять вообще ни на какие процессы в мире», — заключил Цеков.

Москва направила в середине марта в Италию самолеты с военными специалистами и медицинским оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. Однако 25 марта итальянская газета La Stampa сообщила, что 80% поставленного из России оборудования оказалось бесполезным в борьбе с COVID-19. Журналисты издания отмечали, что таким образом российская сторона пытается удовлетворить свои политические амбиции.

В Минобороны России заявили, что газета манипулирует низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны, ссылаясь на «мнения» неких анонимных «высокопоставленных» источников. В ведомстве назвали помощь итальянской стороне бескорыстной, а цели российской миссии 2020 года в Бергамо — «открытыми, конкретными, прозрачными и чистыми».

Россия направила в Италию 15 самолетов с военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты.

По данным на 24 апреля, российские специалисты продезинфицировали пансионаты для пожилых в более 70 населенных пунктах Ломбардии и лечат пациентов в Бергамо.

По данным университета Джонса Хопкинса, Италия находится на третьем месте по числу заразившихся коронавирусом в мире — с начала эпидемии там заразились 195,3 тыс. человек.

Помимо Италии, Россия помогала в борьбе с коронавирусом в том числе США, Китаю, Сербии, Боснии и Герцеговине.