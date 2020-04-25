Прямой эфир
Сюжет:

Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России

0
Фото: РИА Новости/МИД РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Некоторые страны Европы и члены НАТО «были бы не прочь пойти по пути итальянского опыта и обратиться» к России за помощь в борьбы с коронавирусом, но не делают этого из-за запрета от «старших товарищей». Об этом рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров в субботу, 25 апреля.

Министр отметил, что в «определенных видах помощи» у России «действительно есть хорошие сравнительные преимущества».

Лечить по-русски: Москва направила в Италию военных эпидемиологов
На Апеннинский полуостров вылетели врачи и биологи с большим опытом борьбы с инфекциями

Печально, отмечает Лавров, что «некоторые неолиберальные страны» пытаются в рамках пандемии коронавируса, когда нужно спасать людей, «внедрять геополитику».

«Ситуацию с помощью, которую Россия оказывает Италии по прямой просьбе премьер-министра, мы все хорошо знаем. Не унимаются некоторые итальянские СМИ, пытаясь представить это как чуть ли не «военное вторжение на территорию Североатлантического союза», — приводит сайт МИДа слова Лаврова.

Москва направила в середине марта в Италию самолеты с военными специалистами и медицинским оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. Однако 25 марта итальянская газета La Stampa сообщила, что 80% поставленного из России оборудования оказалось бесполезным в борьбе с COVID-19. Журналисты издания отмечали, что таким образом российская сторона пытается удовлетворить свои политические амбиции.

В Минобороны России заявили, что газета манипулирует низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны, ссылаясь на «мнения» неких анонимных «высокопоставленных» источников. В ведомстве назвали помощь итальянской стороне бескорыстной, а цели российской миссии 2020 года в Бергамо — «открытыми, конкретными, прозрачными и чистыми».

Россия направила в Италию 15 самолетов с военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты.

По данным на 24 апреля, российские специалисты продезинфицировали пансионаты для пожилых в более 70 населенных пунктах Ломбардии и лечат пациентов в Бергамо.

По данным университета Джонса Хопкинса, Италия находится на третьем месте по числу заразившихся коронавирусом в мире — с начала эпидемии там заразились 192,9 тыс. человек.

Помимо Италии, Россия помогала в борьбе с коронавирусом в том числе США, Китаю, Сербии, Боснии и Герцеговине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские специалисты продезинфицировали еще три пансионата в Ломбардии
Мэры итальянских городов поблагодарили российских военных

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020