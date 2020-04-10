Первый самолет ВКС России доставил помощь в Республику Сербскую

В четверг в Республику Сербскую (часть Боснии и Герцеговины) прибыл первый из трех транспортных самолетов ИЛ-76 с российской гуманитарной помощью и врачами на борту. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

На взлетном поле российских специалистов встретили член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Республики Сербской Желька Цвиянович, премьер Республики Сербской Радован Вишкович. В церемонии также принял участие посол РФ в Сараево Петр Иванцов.

«Это неоценимая помощь, мы все знаем, что Российская Федерация и сама сталкивается с проблемой коронавируса, но она не отказалась помочь нам. Спасибо вам еще раз!» — заявил Додик.

Три самолета Минобороны России направлены в Республику Сербскую по просьбе ее руководства, чтобы помочь ей в тяжелой ситуации, сложившейся в результате распространения коронавируса. В ближайшее время специалисты обработают клиники и медцентры Республики Сербской, российские врачи начнут прием граждан.

В четверг, 9 апреля, министр обороны России Сергей Шойгу по поручению российского лидера Владимира Путина распорядился помочь Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусом.

Минобороны России уже направляло помощь для борьбы с коронавирусом в Сербию, Италию, Китай и США.