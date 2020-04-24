Российские специалисты продезинфицировали еще три пансионата в Ломбардии

Специалисты Вооруженных сил России совместно с коллегами из итальянской армии провели дезинфекцию в трех пансионатов для пожилых людей в провинции Брешиа в Ломбардии. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что дезинфекция была проведена в домах престарелых в городах Квинцано-д'Ольо, Понтевико и Пральбойно.

Главный врач одного из пансионатов Уго Геларди поблагодарил российских специалистов за помощь.

«От своего имени хочу выразить благодарность всему российскому народу за вашу помощь Италии», — сказал медик.

Он выразил уверенность, что проводимые работы по дезинфекции снизят риск распространения коронавирусной инфекции.

По данным Минобороны, всего российские военные эпидемиологи и специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей более чем в 70 населенных пунктах Ломбардии.