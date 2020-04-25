В раде призвали не принимать от России гумпомощь Киево-Печерской лавре

Гуманитарную помощь от России для Киево-Печерской лавры, где обнаружена вспышка коронавирусной инфекции, принимать не нужно. С таким призывом выступила депутат Верховной рады Украины Ирина Фриз в субботу, 25 апреля.

«Допуск под любым видом этих «гуманитарных» грузов в Киев или другие города является прямой изменой национальным интересам государства», — цитирует «РИА Новости» Фриз.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова дважды направила письмо своей украинской коллеге Людмиле Денисовой, в котором попросила посодействовать в передаче Киево-Печерской лавре гуманитарной помощи от верующих из России.

На прошлой неделе мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киево-Печерская лавра закрывается на карантин из-за коронавируса. Он отметил, что в лавре первоначально были подтверждены более 60 случаев заболевания COVID-19

Позже стало известно, что как минимум два человека в Киево-Печерской лавре скончались от коронавируса.

В свою очередь, Россия регулярно отправляет гуманитарную помощь в другие страны.

В частности, в марте Москва договорилась с Римом об оказании гуманитарной помощи для предотвращения ухудшения эпидемиологической обстановки из-за коронавирусной инфекции. Кроме того, Минобороны России помогало в борьбе с коронавирусом Сербии, Китаю и США.

По данным Worldometer на 25 апреля, всего на Украине зарегистрировано 8125 случаев коронавируса, 201 человек скончался, 782 пациента выписаны из больниц.