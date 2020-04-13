Второй случай смерти от коронавируса подтвердили в Киево-Печерской лавре

Второй монах умер от коронавируса в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщила пресс-служба Украинской православной церкви в Facebook.

По ее данным, пациент умер в больнице. 12 апреля от коронавируса умер насельник обители архимандрит Нектарий (Коваленко).

В лавре зафиксированы десятки подтвержденных случаев коронавируса.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил ранее, в понедельник, о закрытии лавры на карантин.

С 12 марта на Украине из-за вспышки коронавируса COVID-19 действует общенациональный карантин. Накануне президент Украины Владимир Зеленский пообещал $1 млн за изобретение вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

По данным минздрава на 12 апреля, всего на Украине зарегистрировано 2777 случаев инфицирования COVID-19, 83 человека скончались, 89 пациентов выписаны из больниц.