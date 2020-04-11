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Около 50 тыс. украинцев остались без работы за две недели карантина

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Число безработных граждан на Украине возросло на 50 тыс. и составило более 320 тыс. человек за последние две недели, пока в стране действовали карантинные меры против коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Украина» рассказал премьер страны Денис Шмыгаль.

По его словам, до введения карантинных мер в день 1 тыс. людей регистрировалась как безработные, на сегодняшний день эта цифра достигает 4–5 тыс. людей в день, пишет «РИА Новости».

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Ранее глава украинского правительства анонсировал стратегию выхода из карантина, согласно которой будет создано около 500 тыс. рабочих мест.

10 апреля Шмыгаль сообщал, что в мае гражданам Украины придется выйти на работу, власти предусмотрят «социальные стандарты» жизни общества в условиях пандемии коронавируса.

Премьер предсказал «переломный момент» по заболеваемости COVID-19, когда страна «начнет двигаться вниз» по числу новых инфицированных. Предположительно, это произойдет после Пасхи, которую православные христиане празднуют 19 апреля. В тот же период власти представят план мероприятий по поддержке экономики.

По данным Worldometer на 10 апреля, на Украине подтверждено свыше 2,2 тыс. случаев заболевания, скончались 69 человек. Карантинный режим в стране действует с 17 марта. Как и режим чрезвычайной ситуации, он продлится до 24 апреля.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. Всего в мире диагностировано свыше 1,6 млн случаев заболевания COVID-19, 96 тыс. человек скончались.

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