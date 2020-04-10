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Украинцев предупредили о выходе на работу в мае вопреки пандемии COVID-19

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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В мае гражданам Украины придется выйти на работу, власти предусмотрят «социальные стандарты» жизни общества в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 10 апреля.

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По его словам, из-за карантина на Украине резко выросло число безработных.

Шмыгаль предсказал «переломный момент» по заболеваемости COVID-19, когда страна «начнет двигаться вниз» по числу новых инфицированных. Предположительно, это произойдет после Пасхи, которую православные христиане празднуют 19 апреля. В тот же период власти представят план мероприятий по поддержке экономики.

«В мае Украина должна пойти на работу. Мы это понимаем, готовимся, должны создать рабочие места, возможность малому и среднему бизнесу двинуть свой бизнес. Мы должны жить в новых социальных стандартах, с социальной дистанцией, в масочном режиме, с частым мытьем рук и еще много всего», — цитирует премьера портал nv.ua.

По его словам, власти прорабатывают вопросы выхода занятой части населения на работу, создания новых социальных стандартов и «растягивания» часов пик, чтобы избежать большого скопления людей. Граждане, в свою очередь, до конца апреля должны выдержать карантин, чтобы прервать цепочку заболеваний COVID-19, подчеркнул Шмыгаль.

По данным Worldometer на 10 апреля, на Украине подтверждено свыше 2,2 тыс. случаев заболевания, скончались 69 человек. Карантинный режим в стране действует с 17 марта. Как и режим чрезвычайной ситуации, он продлится до 24 апреля.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. Всего в мире диагностировано свыше 1,6 млн случаев заболевания COVID-19, 96 тыс. человек скончались.

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