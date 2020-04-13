Прямой эфир
Сюжет:

Киево-Печерскую лавру закроют из-за 63 случаев заболевания COVID-19

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киево-Печерская лавра закрывается на карантин из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявил в видеообращении мэр Киева Виталий Кличко.

Чувство долга: почему Украина никогда не расплатится с МВФ
Международные кредиторы требуют от Киева урезать расходы бюджета

По его словам, в лавре подтверждены 63 случая заболевания COVID-19, которое вызывает новый коронавирус.

«Киево-Печерская лавра по решению комиссии по ЧС столицы закрывается на карантин», — сказал Кличко в обращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Кроме того, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция оштрафовала трех священнослужителей из-за скопления людей в церквях на Вербное воскресенье.

«О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеют к Богу никакого отношения!» — написал глава МВД Украины в Twitter. Изучаются материалы по 12 священнослужителям, добавил он.

На Украине с 12 марта из-за вспышки коронавируса COVID-19 действует общенациональный карантин.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский пообещал $1 млн за изобретение вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. По данным минздрава на 12 апреля, всего на Украине зарегистрировано 2777 случаев инфицирования COVID-19, 83 человека скончались, 89 пациентов выписаны из больниц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский признался в усталости от борьбы с коронавирусом
Министр пообещал украинцам «эпоху Ренессанса» после окончания пандемии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020