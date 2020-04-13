Киево-Печерскую лавру закроют из-за 63 случаев заболевания COVID-19

Киево-Печерская лавра закрывается на карантин из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявил в видеообращении мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в лавре подтверждены 63 случая заболевания COVID-19, которое вызывает новый коронавирус.

«Киево-Печерская лавра по решению комиссии по ЧС столицы закрывается на карантин», — сказал Кличко в обращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Кроме того, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция оштрафовала трех священнослужителей из-за скопления людей в церквях на Вербное воскресенье.

«О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеют к Богу никакого отношения!» — написал глава МВД Украины в Twitter. Изучаются материалы по 12 священнослужителям, добавил он.

На Украине с 12 марта из-за вспышки коронавируса COVID-19 действует общенациональный карантин.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский пообещал $1 млн за изобретение вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. По данным минздрава на 12 апреля, всего на Украине зарегистрировано 2777 случаев инфицирования COVID-19, 83 человека скончались, 89 пациентов выписаны из больниц.