Духовенство Почаевской лавры нарушило карантинные меры на Пасху

Украинская полиция возбудила уголовное дело в отношении священнослужителей Свято-Успенской Почаевской лавры (каноническая Украинская православная церковь) в Тернопольской области за нарушение санитарных норм и правил в условиях карантина в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает во вторник, 21 апреля, портал Ukranews со ссылкой на управление нацполиции в Тернопольской области.

Отмечается, что, несмотря на карантинные требования, духовенство на Пасху, 19 апреля, открыло двери храма для прихожан. Служба велась без соблюдения дистанции, часть мирян была без масок. При этом со священнослужителями Почаевской лавры была договоренность о проведении богослужения согласно нормам и правилам, установленным правительством.

«Будут привлечены к ответственности те лица, которые организовали это богослужение», — рассказали в полиции.

По состоянию на 20 апреля в Кременецком районе, где расположена Почаевская лавра, количество больных коронавирусом за сутки выросло на 50% — до 42 человек. Об этом в своем Facebook написал заместитель Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич. По его словам, из 42 случаев заражения коронавирусом в Кременецком районе как минимум 25 приходится на Почаев.

По данным Worldometer на 21 апреля, количество зараженных коронавирусом на Украине достигло 6125, 161 умер, 367 пациентов выписаны из больниц.

20 апреля сообщалось, что в Москве за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности к административной ответственности хотят привлечь компании McDonald’s и City Restaurants (управляет ресторанами KFC). Иск в отношении City Restaurants поступил в Мещанский суд столицы, аналогичное заявление в отношении McDonald’s подали в Солнцевский районный суд. Компаниям грозит штраф до 300 тыс. рублей.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.