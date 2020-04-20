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В Москве McDonald’s могут оштрафовать за нарушение карантинных мер

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В Москве за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности к административной ответственности хотят привлечь компании McDonald’s и City Restaurants (владеет КFC, El Patio и «Планета суши»).

В частности, иск в отношении City Restaurants поступил в Мещанский суд столицы.

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«В суд поступил материал о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации»)», — сообщили ТАСС в суде в понедельник, 20 апреля.

В Солнцевский районный суд поступило аналогичное заявление в отношении McDonald’s.

Пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина рассказала, что в отношении компании возбуждено дело об административном нарушении за то, что заведение выдавало заказы сотрудникам курьерской службы и посетителям без соблюдения дистанцирования в пункте выдачи.

Компаниям грозит штраф до 300 тыс. рублей.

16 апреля стало известно, что предприятия торговли Москвы оштрафовали на 21 млн рублей за нарушение требования о социальном дистанцировании.

15 апреля в столице впервые оштрафовали салон красоты за работу в период самоизоляции. Штрафные санкции для владельца объекта составили 50 тыс. рублей.

В начале апреля президент России Владимир Путин утвердил поправки в КоАП об ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер для физических лиц и организаций в стране.

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