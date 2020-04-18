У москвичей с коронавирусом и их близких аннулировали 554 пропуска

У москвичей, зараженных коронавирусом, и проживающих с ними и обязанных соблюдать самоизоляцию, аннулировали 554 пропуска. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил глава столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко.

«Власти Москвы аннулировали 554 цифровых пропуска у горожан, зараженных коронавирусом или у тех, кто живет с заболевшими и обязан соблюдать самоизоляцию», — приводит его слова Telegram-канал московского оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Москве были оштрафованы 111 нарушителей карантина, 21 — за последние сутки. У этих граждан подтвержден коронавирус. В течение всего периода лечения и еще 14 дней после выздоровления они должны были находиться на домашнем карантине, на что изначально давали специально оформленные согласия. Однако при помощи видеокамер было установлено, что они покинули свои квартиры и тем самым подвергли угрозе других людей. Нарушителей принудительно доставили в обсервационные центры.

17 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти города ожидали роста госпитализаций пациентов с коронавирусом к концу недели в три-четыре раза выше текущего.

Он также отметил соблюдение подавляющим большинством жителей столицы режима самоизоляции. По словам Собянина, власти ужесточат пропускной режим в столице, если увидят, что количество нарушений со стороны граждан и предприятий нарастает.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России за минувшие сутки зафиксировали 4 785 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на 18 апреля, общее число зараженных в стране составило 36 793, из них 313 умерли, 3 057 вылечились.

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