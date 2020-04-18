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В Москве оштрафованы 111 нарушителей режима карантина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве 111 нарушителей карантина привлечены к административной ответственности, сообщил 18 апреля начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

«В период введения режима повышенной готовности за несоблюдение карантина оштрафованы 111 человек, это жители Москвы и другие граждане, проживающие на территории Москвы. За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 21 нарушение режима самоизоляции», — приводит его слова ТАСС.

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Данчиков подчеркнул, что у этих граждан был подтвержден коронавирус, в течение всего периода лечения и еще 14 дней после выздоровления они должны были находиться на домашнем карантине. На это они изначально давали специально оформленные согласия.

Однако при помощи видеокамер было установлено, что они покинули свои квартиры и тем самым подвергли угрозе общественное здоровье. Нарушители были принудительно доставлены в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево, где будут находиться под медицинским наблюдением до полного выздоровления. Кроме этого, все они оштрафованы.

По словам Данчикова, домашний режим для заболевших в легкой форме является наиболее эффективной мерой для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса, поэтому его соблюдение строго контролируется.

Данчиков добавил, что правила лечения дома разъясняются не только заболевшим, но и людям, с которыми они живут. Также разъясняются виды ответственности за нарушение карантина.

16 апреля власти Москвы объявили, что все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус. Пациентам будут выдавать именное предписание об обязательной самоизоляции на 14 дней. В случае нарушения карантина грозит штраф.

По данным на 18 апреля, всего в России с начала пандемии выявлено почти 36,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 313 человек, вылечились 3 057.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19 с осложнением в виде пневмонии, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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