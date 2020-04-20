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Четыре жителя Украины повторно заразились коронавирусом

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Фото: Global Look Press
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Четверо пациентов в Ровенской области (Украина) заразились коронавирусом повторно. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Коваль.

Пациенты находились в больнице и готовились к выписке, но у них повторно подтвердилось наличие вируса, сообщил чиновник в Facebook.

Коваль также сообщил, что в понедельник, 20 апреля, в регионе зафиксировано пять новых случаев COVID-19. Все заболевшие — взрослые люди от 34 до 52 лет. Всего в области 319 инфицированных.

10 апреля СМИ сообщили, что повторные анализы на COVID-19, взятые у 91 жителя Южной Кореи, которые переболели коронавирусом и были отпущены с карантина, показали положительный результат.

По данным Worldometer, на 20 апреля в мире 2,428 млн заболевших, в том числе 5710 на Украине.

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