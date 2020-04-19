Названа суточная стоимость лечения от коронавируса на Украине

Заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микитчак сообщила, что стоимость лечения от коронавируса в больницах республики варьируется от $11 до $370 за пациента в сутки. Об этом она рассказала в воскресенье, 19 апреля, в эфире телеканала «1+1».

Сумма, по ее словам, зависит от степени тяжести состояния госпитализированных. Она добавила, что порядка 20–30% тех, кто находится в больницах с коронавирусом, требуют интенсивной терапии.

«Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию, а уже в апреле это лечение будет профинансировано за счет пакета программы медицинских гарантий национальной службы Украины», — сказала Микитчак, отметив, что в протоколы лечения заболевания включены и экспериментальные препараты.

Представитель минздрава рассказала, что в соответствии с разработанным ведомством экспериментальным протоколом для борьбы с инфекцией применяются те медикаменты, которые еще не зарегистрированы на Украине, а также препараты по принципу off-label. «Это означает, что в инструкции к этому медицинскому препарату нет прямого указания на лечение коронавируса», — цитирует ее «РИА Новости».

За последние сутки на Украине выявлено 343 новых случая заражения новым типом коронавируса, общее число заболевших в стране достигло 5449. Как отмечает «Газета.ру», среди инфицированных более тысячи медиков.

18 апреля президент страны Владимир Зеленский подписал указ о создании на Украине Фонда борьбы с коронавирусом. На его финансирование было выделено порядка $2,3 млрд. Средства пойдут на приоритетные направления для противодействия распространению инфекции.

С 12 марта на Украине действует режим общенационального карантина. 6 апреля меры были ужесточены. Гражданам разрешено передвигаться не более чем по двое, запрещено гулять в парках, посещать спортивные и детские площадки. Все украинцы обязаны носить средства индивидуальной защиты и иметь при себе документы. Частично закрыта госграница.