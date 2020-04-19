Прямой эфир
Сюжет:

Названа суточная стоимость лечения от коронавируса на Украине

0
Фото: Global Look Press/Oleksandr Lapin/Keystone Press Agency
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микитчак сообщила, что стоимость лечения от коронавируса в больницах республики варьируется от $11 до $370 за пациента в сутки. Об этом она рассказала в воскресенье, 19 апреля, в эфире телеканала «1+1».

«Пан выгнал с чемоданом»: украинские гастарбайтеры бегут из Европы
Заробитчане разносят коронавирус и рушат экономику

Сумма, по ее словам, зависит от степени тяжести состояния госпитализированных. Она добавила, что порядка 20–30% тех, кто находится в больницах с коронавирусом, требуют интенсивной терапии.

«Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию, а уже в апреле это лечение будет профинансировано за счет пакета программы медицинских гарантий национальной службы Украины», — сказала Микитчак, отметив, что в протоколы лечения заболевания включены и экспериментальные препараты.

Представитель минздрава рассказала, что в соответствии с разработанным ведомством экспериментальным протоколом для борьбы с инфекцией применяются те медикаменты, которые еще не зарегистрированы на Украине, а также препараты по принципу off-label. «Это означает, что в инструкции к этому медицинскому препарату нет прямого указания на лечение коронавируса», — цитирует ее «РИА Новости».

За последние сутки на Украине выявлено 343 новых случая заражения новым типом коронавируса, общее число заболевших в стране достигло 5449. Как отмечает «Газета.ру», среди инфицированных более тысячи медиков.

18 апреля президент страны Владимир Зеленский подписал указ о создании на Украине Фонда борьбы с коронавирусом. На его финансирование было выделено порядка $2,3 млрд. Средства пойдут на приоритетные направления для противодействия распространению инфекции.

С 12 марта на Украине действует режим общенационального карантина. 6 апреля меры были ужесточены. Гражданам разрешено передвигаться не более чем по двое, запрещено гулять в парках, посещать спортивные и детские площадки. Все украинцы обязаны носить средства индивидуальной защиты и иметь при себе документы. Частично закрыта госграница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Киев вновь попал в топ-10 городов мира по загрязнению воздуха
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020