Киев вновь попал в топ-10 городов мира по загрязнению воздуха

Киев вновь оказался в десятке городов с самым грязным воздухом в мире. По данным сайта IQAir на 19 апреля, украинская столица расположилась на 9 строчке антирейтинга по качеству воздуха и загрязнению атмосферы.

К 13:00 воскресенья индекс загрязненности воздуха в Киеве составляет 96 при норме до 50. Обходят украинскую столицу города Мексики, Мьянмы, Таиланда и Вьетнама. Топ-10 возглавляют Шэньян (Китай, 192), Эр-Рияд (Саудовская Аравия, 190) и Джакарта (Индонезия, 160).

Таким образом, за два дня Киев опустился в списке — еще 17 апреля украинская столица была лидером антирейтинга.

Повышение уровня загрязнения воздуха в Киеве наблюдается на фоне лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Несмотря на работу спецслужб, тление травяного настила и пней продолжается на территории сразу нескольких лесничеств. В тушении задействованы вертолеты.

Информация о пожаре в районе ЧАЭС появилась 4 апреля. На следующий день в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заверили, что пожарные ликвидировали открытый огонь, однако через три дня площадь горения увеличилась более чем в три раза, до 35 га.

Через 10 дней несколько источников в экстренных службах заверили, что пожар ликвидирован, и угрозы повышения радиационного фона в Киеве нет.

Накануне, 18 апреля, власти столицы призвали горожан не выходить из дома и не открывать окна в связи с высоким уровнем задымления.

Российская сторона готова оказать Киеву помощь в тушении, однако по словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, соответствующих просьб пока не поступало, пишет «Газета.ру».