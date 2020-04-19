Прямой эфир

Киев вновь попал в топ-10 городов мира по загрязнению воздуха

0
Фото: ТАСС/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев вновь оказался в десятке городов с самым грязным воздухом в мире. По данным сайта IQAir на 19 апреля, украинская столица расположилась на 9 строчке антирейтинга по качеству воздуха и загрязнению атмосферы.

Огонь на поражение: почему Киев не справляется с пожарами в Чернобыле
Спасатели надеются на обильный дождь

К 13:00 воскресенья индекс загрязненности воздуха в Киеве составляет 96 при норме до 50. Обходят украинскую столицу города Мексики, Мьянмы, Таиланда и Вьетнама. Топ-10 возглавляют Шэньян (Китай, 192), Эр-Рияд (Саудовская Аравия, 190) и Джакарта (Индонезия, 160).

Таким образом, за два дня Киев опустился в списке — еще 17 апреля украинская столица была лидером антирейтинга.

Повышение уровня загрязнения воздуха в Киеве наблюдается на фоне лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Несмотря на работу спецслужб, тление травяного настила и пней продолжается на территории сразу нескольких лесничеств. В тушении задействованы вертолеты.

Информация о пожаре в районе ЧАЭС появилась 4 апреля. На следующий день в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заверили, что пожарные ликвидировали открытый огонь, однако через три дня площадь горения увеличилась более чем в три раза, до 35 га.

Через 10 дней несколько источников в экстренных службах заверили, что пожар ликвидирован, и угрозы повышения радиационного фона в Киеве нет.

Накануне, 18 апреля, власти столицы призвали горожан не выходить из дома и не открывать окна в связи с высоким уровнем задымления.

Российская сторона готова оказать Киеву помощь в тушении, однако по словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, соответствующих просьб пока не поступало, пишет «Газета.ру».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Ликвидирующих пожар в Чернобыле спасателей проверили на радиацию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020