Украинские пожарные ликвидировали открытый огонь в Чернобыльской зоне отчуждения, сбросив с помощью авиации 50 т воды. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«По состоянию на 7:00 5 апреля открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек», ― цитирует сообщение «Интерфакс».

Подчеркивается, что в настоящие время радиационный фон на месте масштабного пожара «в пределах нормы», однако ранее отмечалось, что на отдельных участках наблюдается повышенный радиационный фон, мешавший тужить пожар.

К ликвидации возгорания были привлечены 98 человек и 21 единица техники.

7 июня 2018 года был ликвидирован лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине.