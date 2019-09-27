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Опубликованы кадры изнутри диспетчерской Чернобыльской АЭС

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Фото: youtube.com
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Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС. Кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.

Сотрудников СМИ надели специальные защитные костюмы, так как руины этой части электростанции до сих пор источают радиацию, в 40 тысяч раз превышающую норму.

Как отмечает RT в Telegram-канале, у пульта управления они находились не более пяти минут.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года на месте катастрофы побывали 74,5 тыс. туристов, тогда как за весь прошлый год в зону съездили только 63 тыс. любопытствующих.

Рост популярности маршрута объясняют выходом в свет сериала НВО «Чернобыль», который 23 сентября получил сразу три номинации телевизионной премии «Эмми».

9 июня бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.

Премьера мини-сериала состоялась 7 мая. Он рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Главные роли в сериале исполнили Джаред Харрис, Эмили Уотсон и Стеллан Скарсгард.

6 июня министр культуры России Владимир Мединский также похвалил сериал «Чернобыль». По его словам, «фильм сделан мастерски». При этом «ожидаемой «красной клюквы» там нет».

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Туристы в Чернобыле
Популярность туров в Чернобыль выросла в мае 2019 года на 40%, сообщает Reuters со ссылкой на представителей украинской туриндустрии. Причиной тому — сериал американского канала НВО, посвященный ликвидации аварии на АЭС в 1986 году, превзошедший по количеству зрителей даже «Игру престолов». «Известия» посмотрели, как проводятся экскурсии в запретную зону
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
2019-06-04T125704Z_438585021_RC140ABBB9F0_RTRMADP_3_UKRAINE-CHERNOBYL-TOURISM
Туристы в Чернобыле
Турист делает селфи с дозиметром перед новым безопасным конфайнментом, строительство которого завершено в 2018 году. Он закрывает старый саркофаг, известный как «Укрытие»
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Туристы в Чернобыле
Интерес вызывает и антенна некогда сверхсекретной станции системы раннего обнаружения баллистических ракет «Дуга № 1»
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
2019-06-04T125717Z_1863093093_RC1A2FB5CF90_RTRMADP_3_UKRAINE-CHERNOBYL-TOURISM
Туристы в Чернобыле
Покинутые людьми дома в городе Припять до сих пор производят жуткое впечатление
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
2019-06-04T125715Z_1876175871_RC1B90BFB5A0_RTRMADP_3_UKRAINE-CHERNOBYL-TOURISM
Туристы в Чернобыле
Детский сад в покинутой деревне Копачи неподалеку от Припяти
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Туристы в Чернобыле
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил новый безопасный конфайнмент 1 июня 2019 года
Фото: REUTERS/Sergei Supinsky
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Туристы в Чернобыле
Оставленные в армейском бараке штатные противогазы
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
2019-06-04T125702Z_1802328886_RC1F9C081930_RTRMADP_3_UKRAINE-CHERNOBYL-TOURISM
Туристы в Чернобыле
Живописные виды с припятского пирса отвлекают от мыслей об укрытой под несколькими метрами бетона и свинца радиоактивной угрозе
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
2019-06-04T125712Z_736712191_RC182E643930_RTRMADP_3_UKRAINE-CHERNOBYL-TOURISM
Туристы в Чернобыле
По окончании экскурсии туристы в обязательном порядке проходят радиационный контроль
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
2019-06-04T125714Z_8377511_RC1711078CE0_RTRMADP_3_UKRAINE-CHERNOBYL-TOURISM
Туристы в Чернобыле
Почти все животные погибли после катастрофы в 1986 году, однако впоследствии в окрестных лесах расплодились лисы, которые часто забегают в обезлюдевший город
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
2019-06-04T125716Z_592784118_RC1A816A6370_RTRMADP_3_UKRAINE-CHERNOBYL-TOURISM
Туристы в Чернобыле
Теперь улицы Припяти вновь чаще заполняются людьми
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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