Опубликованы кадры изнутри диспетчерской Чернобыльской АЭС

Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС. Кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.

Сотрудников СМИ надели специальные защитные костюмы, так как руины этой части электростанции до сих пор источают радиацию, в 40 тысяч раз превышающую норму.

Как отмечает RT в Telegram-канале, у пульта управления они находились не более пяти минут.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года на месте катастрофы побывали 74,5 тыс. туристов, тогда как за весь прошлый год в зону съездили только 63 тыс. любопытствующих.

Рост популярности маршрута объясняют выходом в свет сериала НВО «Чернобыль», который 23 сентября получил сразу три номинации телевизионной премии «Эмми».

9 июня бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.

Премьера мини-сериала состоялась 7 мая. Он рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Главные роли в сериале исполнили Джаред Харрис, Эмили Уотсон и Стеллан Скарсгард.

6 июня министр культуры России Владимир Мединский также похвалил сериал «Чернобыль». По его словам, «фильм сделан мастерски». При этом «ожидаемой «красной клюквы» там нет».