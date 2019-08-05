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Шестерых сталкеров задержали возле зоны отчуждения Чернобыльской АЭС

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Украинские полицейские задержали шестерых сталкеров, которые незаконно пытались пробраться в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины 5 августа.

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По данным правоохранителей, двое из задержанных оказались гражданами Литвы, остальные четверо — украинцами, пишет RT. В отношении нарушителей составили административные протоколы за нарушение требований режима радиационной безопасности.

По данным погранслужбы, с начала 2019 года при попытке незаконно попасть в зону отчуждения Чернобыльской АЭС задержали свыше 70 человек, среди которых были граждане Украины, Казахстана, Чехии, Белоруссии и России. В частности, 11 июля в Чернобыле задержали сталкеров из Британии и России, сообщает телеканал «Звезда».

Также в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым зона отчуждения вокруг ЧАЭС теперь имеет статус открытой зоны. По мнению украинского лидера, документ сделает из региона «одну из точек роста для новой Украины» и снимет ряд запретов на посещение, а также на фото- и видеосъемку.

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