Чернобыль с начала года посетили около 75 тыс. туристов

В Чернобыльской зоне отчуждения в этом году нет отбоя от посетителей. За 8 месяцев на месте катастрофы побывали 74,5 тыс. туристов. За весь прошлый год в зону съездили только 63 тыс. любопытствующих.

Рост популярности маршрута объясняют выходом в свет сериала НВО «Чернобыль».

Наплыв посетителей разбудил аппетит у Госагентства по туризму Украины. В зоне разработан 21 новый маршрут, в том числе 5 водных и 3 воздушных.