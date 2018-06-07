Ликвидирован лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Пожарные ликвидировали лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«В 17:50 пожар в лесном массиве в зоне отчуждения ликвидирован», — говорится в сообщении на сайте службы. В тушении участвовали 138 человек и 25 единиц техники. Авиация ГСЧС в составе самолетов АН-32П и вертолет Ми-8 выполнила 69 сбросов воды массой около 318 т.

Отмечается, что радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы. В частности, в Киеве радиационный фон составляет 12 мкР/ч при безопасном уровне до 30 мкР/ч. На промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР/ч при безопасном уровне до 140 мкР/ч.

Возгорание сухой травы в зоне отчуждения произошло 5 июня утром. Пожар распространился на лесной массив на площади около 12 гектаров. 6 июня вечером пожар локализовали на общей площади около 2 гектаров.