В Чернобыле побили рекорд посещаемости зоны отчуждения

Новый рекорд посещаемости чернобыльской зоны отчуждения установили в 2019 году на Украине. Об этом 6 сентября сообщает телеканал «Звезда».

С начала текущего года в зоне отчуждения побывал 74 671 турист, и только в августе ее посетили 14,4 тыс. туристов. По словам председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука, с января этот показатель увеличился в пять раз: в начале года туда приезжали меньше 3 тыс. человек в месяц.

Большинство путешественников приезжают в зону отчуждения с самой Украины, а также из Великобритании и Польши.

Госагентство к настоящему времени утвердило уже 21 туристический маршрут. При их разработке в учреждении обращали внимание прежде всего на безопасность туристов.

В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым зона отчуждения вокруг ЧАЭС теперь имеет статус открытой зоны.