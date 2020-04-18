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Ликвидирующих пожар в Чернобыле спасателей проверили на радиацию

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Фото: REUTERS/Yaroslav Yemelianenko
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Лабораторные тесты не выявили радиационного заражения у спасателей, которые занимаются ликвидацией пожара в районе Чернобыльской АЭС.

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«По состоянию на 08:00 18 апреля проверено 658 человек. Превышений содержания 137Cs (цезий) в организме личного состава не обнаружено», — сообщается на сайте Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в субботу, 18 апреля.

Ранее, в субботу, сообщалось, что в зоне Чернобыльской АЭС продолжается тление травяного настила и пней. К тушению привлечены 716 человек и 166 единиц техники.

Первые новости о лесном пожаре на территории зоны отчуждения появились 4 апреля. На следующий день в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заверили, что пожарные ликвидировали открытый огонь в чернобыльской зоне отчуждения, однако спустя три дня площадь пожара увеличилась более чем в три раза, достигнув 35 га.

Через 10 дней сразу несколько источников в экстренных службах Украины заверили, что пожар ликвидирован. Но 16 апреля из-за сильного ветра горение возобновилось.

18 апреля официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва готова оказать помощь в тушении пожара, однако соответствующих просьб пока не поступало, пишет «Газета.ру».

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