Песков переадресовал МЧС вопрос об опасности пожара в Чернобыле для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никак не оценивают опасность от пожаров в Чернобыле для страны. Об этом он сказал журналистам в пятницу, 17 апреля.

«В Кремле никак не могут оценивать опасность долета чего-то до наших границ, потому что мы не специалисты», — сказал Песков.

Он отметил, что в МЧС осуществляют необходимый мониторинг и оценивают текущую ситуацию.

Первые новости о лесном пожаре на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС появились 4 апреля.

На следующий день в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заверили, что пожарные ликвидировали открытый огонь в чернобыльской зоне отчуждения, однако спустя три дня площадь пожара увеличилась более чем в три раза, достигнув 35 га.

Через десять дней сразу несколько источников в экстренных службах Украины заверили, что пожар ликвидирован и нет угрозы повышения радиационного фона в Киеве.

Вместе с тем, 16 апреля, из-за сильного ветра пожар возобновился снова. В свою очередь, член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что надеется на оперативное решение этой проблемы, потому что на тушение уже выделены деньги.