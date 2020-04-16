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В Чернобыльской зоне возобновился пожар

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Фото: REUTERS/Reuters TV
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В Чернобыльской зоне АЭС из-за сильного ветра возобновился пожар. Об этом 16 апреля на своей странице в Facebook сообщил член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

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«Возобновились пожары в Чернобыльской зоне. Песчаная буря 16 апреля раздувает очаги тления до открытого огня во многих местах», — написал он.

Емельяненко выразил надежду на то, что государство оперативно отреагирует на возгорание, с учетом того что выделены деньги на его тушение.

5 апреля в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заверили, что пожарные ликвидировали открытый огонь в Чернобыльской зоне отчуждения, сбросив с помощью авиации 50 т воды.

7 апреля стало известно, что площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения увеличилась более чем в три раза, достигнув 35 га. Отмечалось, что к тушению привлекли самолет Ан-32П, два Ми-8, а на сами очаги возгорания сброшено 72 т воды.

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